Dit is de olympische turnafvaardiging

Bij de mannen zijn Bart Deurloo en Epke Zonderland aangewezen én voorgedragen aan NOC*NSF. Al eerder kwalificeerde Deurloo zich individueel op basis van zijn resultaat in de meerkampkwalificatiewedstrijd van de wereldkampioenschappen 2019 in Stuttgart. Door als eerste te eindigen in de serie wereldbekerwedstrijden (2018 - 2021) is ook de kwalificatie van Epke Zonderland vrijwel zeker. Ze komen beiden uit op rek. Casimir Schmidt is reserve.