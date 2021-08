Dit is de imposante erelijst van Sifan Hassan

Als meisje van 15 jaar oud vluchtte Hassan uit Ethiopië naar Nederland en ze kwam in de asielopvang. Het duurde even voordat ze het hardlopen kon oppakken, want in het centrum in Assen waar ze zat, had ze amper bewegingsruimte. Toen ze enkele jaren later een wat normaler leven kon gaan opbouwen in Leeuwarden, trok ze de hardloopschoenen aan. Toen atletiektrainer Honoré Hoedt in het najaar van 2012 haar talent ontdekte bij een veldloop in Tilburg, nam hij haar onder zijn hoede. Hij smeedde haar in een jaar tijd tot topatlete.