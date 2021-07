Dit heb je vannacht gemist: zwemmer Arno Kamminga wint historisch zilver, weer positief geval bij TeamNL

Nederland heeft afgelopen nacht een derde medaille gewonnen bij de Olympische Spelen in Tokio. Zwemmer Arno Kamminga won historisch zilver op de 100 meter schoolslag. Wat heb je vannacht nog meer gemist? De hockeysters wonnen weer, skateboardster Roos Zwetsloot was dicht bij een medaille en de handboogschutters staan later vanmorgen in de kwartfinale. Maar er was ook slecht nieuws: tennisser Jean-Julien Rojer testte positief op het coronavirus.

Zilver Arno Kamminga

Voor het eerst sinds de Olympische Spelen van 2004 heeft een Nederlandse zwemmer een medaille veroverd op de langebaan. Arno Kamminga volgde met het zilver op de 100 meter schoolslag Pieter van den Hoogenband op. De huidige chef de mission van TeamNL in Tokio pakte 17 jaar geleden in Griekenland goud op de 100 vrij en zilver op de 200 vrij en 4x100 vrij. Op de drie Spelen daarna lukte het geen Nederlandse man meer om medailles te pakken. De 25-jarige Kamminga bezorgde de zwemploeg in Tokio eindelijk weer succes, met Van den Hoogenband als toeschouwer op de tribune.

Skateboarden

Roos Zwetsloot is als vijfde geëindigd bij de nieuwe olympische sport skateboarden. De 20-jarige atlete uit Zeist, de nummer acht van de wereldranglijst, begon uitstekend met twee prima runs, maar vergooide een kans op een plak met drie valpartijen in de tricks.

Handboogschutters

De Nederlandse handboogschutters nemen het in de landenwedstrijd in de kwartfinales op tegen Groot-Brittannië. De Britten versloegen Indonesië in de achtste finales met 6-0. De kwartfinale staat gepland voor 07.54 uur Nederlandse tijd. Voor Nederland komen Steve Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma in actie. Ze kwalificeerden zich als nummer 2 van de voorronde rechtstreeks voor de kwartfinales. Wijler pakte zaterdag met Gabriela Schloesser zilver in de gemengde landenwedstrijd. Het betekende de eerste medaille voor Nederland op de Spelen van Tokio.

Hockeysters

De hockeysters wonnen de tweede groepswedstrijd. De ploeg van bondscoach Alyson Annan versloeg Ierland met 4-0, mede door drie treffers in het laatste kwart. Eerder had Nederland India met 5-1 verslagen. Felice Albers opende de score voor Oranje in de achtste minuut van het eerste kwart. Daarna wisten de hockeysters van Ierland Nederland lang van het scoren af te houden. In het vierde kwart leek Maria Verschoor de tweede treffer te maken, maar die werd afgekeurd. Vlak daarna maakte Malou Pheninckx uit de rebound van een strafcorner 2-0. Een minuut later zorgde Laurien Leurink voor de derde goal van Oranje en daarna was ook Frédérique Matla nog trefzeker.

Wéér positief geval bij TeamNL

Slecht nieuws was er ook: tennisser Jean-Julien Rojer testte positief op het corona-virus. Rojer en Wesley Koolhof bereikten gisteren de tweede ronde van het dubbelspel. Die partij stond vandaag gepland, maar het dubbel heeft zich noodgedwongen terug getrokken. ,,Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team.”

