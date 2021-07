Directeur olympisch organisatiecomité sluit afgelasting Spelen niet uit

,,Als er een piek in het aantal gevallen komt, moeten we gaan praten met alle betrokken partijen. Op dit moment kan het alle kanten op.” De Spelen gingen vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Dit jaar is er vanwege corona geen publiek welkom in de olympische stadions.

Spanning in Tokio neemt toe: ‘Coronabubbel in olympisch dorp is al gebroken’

Sporters die zes uur voor het begin van hun wedstrijd negatief testen op corona mogen meedoen aan de Olympische Spelen. Ook dat meldde Muto bij een persconferentie.



In het olympisch dorp heeft een aantal sporters positief getest. Zij zitten in afzondering. Dinsdag werd bekend dat de Tsjechische beachvolleybalcoach Simon Nausch positief is getest op corona. Eerder gebeurde dit al met beachvolleyballer Ondrej Perusi. Ze hebben het olympisch dorp verlaten en zitten in isolatie. Ook verblijven diverse sporters op hun trainingskamp in voorbereiding op de Spelen in quarantaine na een positieve test.