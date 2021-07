Derde Nederlandse atleet positief in Tokio, KLM-vlucht ‘onder de loep’

Door Rik Spekenbrink



Skiffeur Finn Florijn (21) was vrijdag nog aan het olympische roeitoernooi begonnen, maar mag niet meer op voor een herkansing, want hem wacht - net als skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink - tien dagen quarantaine na een positieve coronatest. Florijn is in totaal het vijfde positieve geval dat naar Tokio vloog met vlucht KL861 van afgelopen zaterdag. Daarop zaten tientallen atleten van TeamNL, kriskras door het toestel.