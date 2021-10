Demonstranten verstoren ontsteking olympische vlam

Dochter Bruce Spring­steen wint zilver: ‘Born to jump’

7 augustus Ze heeft de bekendste achternaam van alle olympische sporters en staat altijd in de spotlights. Springamazone Jessica Springsteen (29) liet in Tokio niet alleen zien dat ze bestand is tegen de druk, maar vooral dat ze veel meer is dan de dochter van rocklegende Bruce. ,,Mijn olympische droom is ook hun droom. Ik ben blij dat ik mijn vader en moeder trots kan maken.”