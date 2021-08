Deense baanrenner uit woede na harde botsing met Brit, BBC zegt sorry

Frederik Madsen reed in volle inspanning achterop de Brit Charlie Tanfield, die zijn ploeggenoten niet meer bij kon benen, en beide renners kwamen hard ten val. Madsen stond vervolgens snel op en boog zich over zijn opponent om hem de wind van voren te geven. De Deen liep daarna weg en schreeuwde: ‘F*ck them'.

,,Ik wist dat we de Britten naderden", zei Madsen tegen Daily Mail. ,,Een halve ronde voor ik Charlie raakte, zag ik hem nog. Maar opeens zat hij vlak voor me en kon ik niet meer reageren. Ik was zo moe dat ik niet wist of hij tien of twintig meter voor me reed. Ik hoop dat het goed gaat met Charlie. Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt in de halve finale van de Spelen.”