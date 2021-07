De Zomerspelen, dat is ook de hele dag languit voor de tv in je joggingbroek

Ha Pim,

Lekker hoteldagje gedraaid. Verhalen optikken, moeilijke Japanse gerechten bestellen via Uber Eats en onderwijl een beetje NOS kijken. Geweldig man, dat je die zender na wat digitaal knutselen zomaar op je iPad tevoorschijn kan toveren in je kleine hotelkamertje, duizenden kilometers van Hilversum verwijderd. Heerlijk om hier te zijn, met m’n neus bovenop de actie, begrijp me niet verkeerd. Ik genoot al van voetbalwedstrijden, skateboarders, roeiers, tennissers en de openingsceremonie. Maar de Zomerspelen, dat is ook de hele dag languit voor de tv hangen in je joggingbroek en je vergapen aan al die sporten die je normaal niet ziet. ‘Thuis’ op de zesde van de Toyoko Inn in Nishi-Kasai genoot ik van Femke Heemskerk, die stond te stuiteren van vreugde in de mixed-zone. Van de haast van Kiran Badloe. Van die twee zwaar aangeslagen roeiers die goud in brons zagen veranderen vanwege een ‘snoek’. En ja, die term moest ik even door Google halen. Ademloos keek ik naar de gespleten knie van Niek Kimmann, die wonderwel heel bleef op die heuveltjesbaan. En bij de door collega Lisette geregelde Indische rijsttafel, die we met chopsticks verorberden vanaf een uitgeklapte strijkplank, genoten we samen van de meerkampfinale van de turndames.