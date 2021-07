De Wit zit erdoorheen: ‘Overal een medaille gepakt, maar nu lig ik er gewoon uit’

Hij judode voor de Olympische Spelen drie toernooien en ging drie keer met een medaille naar huis. ,,Dan zijn de verwachtingen hoog, ja. Bij mezelf”, zegt Frank de Wit, enkele minuten nadat hij dinsdagmiddag in de tweede ronde werd uitgeschakeld. ,,Dat is wel keihard.”

Door Lisette van der Geest



Zijn blik gaat tussen twee verslaggevers door naar het televisiebeeld daarachter. Frank de Wit (25), winnaar van WK-brons in juni, slikt, richt zijn blik weer naar een paar centimeter opzij en zegt: ,,Ja, sorry, ik kijk jullie aan, maar zie ook die wedstrijden doorgaan. Het besef komt wel, dat het gewoon klaar is. Dat is gewoon heel pijnlijk.”

Zijn eerste partij in de ochtend in de historische Budokan ging moeiteloos, naar verwachting, tegen Peniamina Percival, ‘met alle respect, hij was niet supergoed’. Daarna wachtte de Duitser Dominic Ressel. ,,Ik wist van tevoren dat dit een ander verhaal zou worden”, zegt De Wit, uitkomend in de klasse tot 81 kilogram. ,,Ik voelde me in de partij ook best wel goed, dacht hoe langer ik ‘m doortrek, hoe groter mijn kansen worden, want ik heb een hartstikke goede conditie en ben fysiek hartstikke fit. Maar als je dat niet kunt gebruiken is het gewoon klaar.”

Videobeelden

Waza-ari tegen in de golden score. Videobeelden moesten eraan te pas komen. ,,Maar ik wist ondertussen dondersgoed wat de score was. Mijn twee handen kwamen niet op de grond, terwijl ik dacht dat ik er eentje op hem zette, kwam -ie net op de grond.

,,Het gaat om kleine dingetjes hier. Om momentjes. Dat is judo, daar win ik ‘m weleens op. Maar nu trek ik echt aan het kortste eind op een heel belangrijk moment. Het is moeilijk te bevatten dat het gewoon klaar is nu, individueel. Dat doet wel pijn. Ik heb verdomme overal een medaille gepakt dit jaar en dan lig ik er nu gewoon uit.”

Juul Franssen komt wel in actie in het finaleblok. De judoka in de klasse tot 63 kilogram mag zich opmaken voor de herkansing, nadat ze in haar derde partij van de dag de vijfvoudig wereldkampioene Clarisse Agbegnenou trof. Mocht Franssen haar partij later vandaag winnen, dan gaat ze op voor het brons.

