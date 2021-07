De thuisblijvers | Rudi Kromowidjojo: ‘Ranomi is in Tokio in goede handen en wij genieten toch wel’

Door Natasja Weber



Waar ter wereld Ranomi Kromowidjojo de afgelopen vijftien jaar ook zwom, één ding was zeker. Vader Rudi en moeder Netty zaten op de tribune. Rudi in een oranje shirt, met oranje pet en een fotocamera in zijn hand, Netty met een Nederlandse vlag voorzien van de naam Ranomi. ,,Voor de wedstrijd stuurde ze altijd een appje om te vragen waar we zaten”, vertelt Rudi. ,,Als ze dan kort voor haar race het stadion in kwam lopen, hadden we aan één blik genoeg. Ik balde mijn vuist om haar power te geven. En na afloop - of ze nu goed of minder goed had gezwommen - stak ik altijd mijn duim omhoog.”