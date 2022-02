De laatste Spelen van Wüst en Kramer: ‘Gaan anderen zich nu druk maken als er iets in Thialf of bij de KSNB is?’

Juist omdat Wouter Olde Heuvel zelf al in 2016 en op zijn 29ste besloot te stoppen, na veel blessureleed, vindt hij het extra knap dat zijn twee voormalig ploeggenoten en leeftijdsgenoten Wüst en Kramer nog steeds schaatsen. ,,Ireen is overtraind geweest, Sven zit al lang met zijn rug, maar het is ze steeds weer gelukt zich op te laden voor trainingen en wedstrijden. Ik heb jaren met ze in dezelfde ploeg gereden. Nu ik jaren later in Noorwegen woon, verwateren veel contacten. Met Sven en Ireen niet. We spreken elkaar veel en in elk geval wekelijks.

,,Sven heeft de sport gedragen en ik weet niet of één persoon hem kan vervangen. Daar zijn meerdere schouders en types voor nodig. Voor Sven was een sponsor meer dan alleen een sponsornaam op je pak drukken en hoppa: schaatsen. Er kwamen voor hem altijd meer dingen bij kijken. Ik ben benieuwd: gaan anderen zich nu druk maken als er iets in Thialf of bij de KSNB is? Hij is vaak zo belangrijk geweest. En hij combineerde het: ergens iets van vinden, roepen én winnen.

De Laatste Spelen van Ireen en Sven

• Renate Groenewold over de twee iconen

,,Ireen heeft dat iets minder, zij uit zich minder, maar zij was wel met hem hét gezicht van het schaatsen. Ik zag laatst in Helden een foto van Ireen met al haar olympische medailles. Dan denk je: jezus, wat een ongekende sportvrouw. Uniek. En ze maakt nu in Peking individueel een grotere kans dan Sven. Wat ik zeker weet: zij gaan niet bezwijken, waar sommige anderen dat wel zullen doen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote Sven heeft nu met Naomi en als vader een iets andere levens­stijl Wouter Olde Heuvel Als ploeggenoot zag hij al hoe Wüst naar een extreem hoog niveau toegroeide. Ze deed op trainingen bijna alles met de mannen mee. ,,Je hebt vrouwen die het fijn vinden te zien dat ze de beste zijn, maar zij zocht altijd de mannen op om geprikkeld te worden. Dan fietsten we echt heel hard en zat zij zonder boe of bah te zeggen in het wiel. Hoe zij haar sport beleefde, daar was ze veel concurrenten in voor. Ze stond er altijd. Altijd scherp aan de start. Altijd op het juiste moment goed.’’

Nog altijd is hij onder de indruk van de veerkracht die de twee toonden, juist omdat hun lichamen steeds meer verzorging vroegen. ,,Ze waren ook uniek in hoe ze hun sport bedreven. Ieder op hun eigen manier. Ireen is een type dat meer afleiding nodig heeft, meer familie rond zich nodig heeft, wat socialer. Sven heeft nu met Naomi en als vader een iets andere levensstijl, maar toch. Hoe hij in zijn beginjaren topsport heeft bedreven, zo bedrijft hij het vandaag nog steeds. Ze zijn daar beiden nooit van afgeweken. Dat is absoluut de overeenkomst. Geen concessies, nooit, dat is écht extreem knap.”

a