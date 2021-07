Dagboek van handbalster Tess Wester: ‘Hikken, wachten, smachten’ en dat nog een jaar extra

Woensdag 29 mei, 2019

Nog iets meer dan een jaar tot de Olympische Spelen, denkt Tess Wester deze woensdag, terwijl ze op een stoel zit in een gang op het nationale sportcentrum Papendal. Over tien minuten stapt de handbalster de naastgelegen trainingshal binnen, ter voorbereiding op een oefeninterland met Rusland die ze ‘tussen aanhalingstekens, nog eventjes’ doet. Wester snakt naar vakantie na een seizoen met meer dan zeventig wedstrijden. ,,Bizar veel.” Haar lichaam is moe, haar geest evenzeer.