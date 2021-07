Dafne Schippers heeft contact met lokale bevolking, oorlog bij estafetteploegen

Tsjakadoea grijpt naast eerste judomedail­le sinds 2008 na tussen­komst video­scheids­rech­ter

12:35 Judoka Tornike Tsjakadoea is er niet in geslaagd om Nederland de eerste olympische medaille bij de lichtgewichten (klasse tot 60 kilogram) sinds 2008 te bezorgen. Hij verloor na waza-ari tijdens de 'golden score’ van Yeldos Smetov. Daar was wel een videoscheidsrechter voor nodig. In bovenstaande olympische widget is het judotoernooi qua uitslagen live te volgen. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt dit artikel van een update voorzien.