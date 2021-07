Complete Australische atletiekploeg van 63 atleten in quarantaine

Kendricks, de wereldkampioen in de discipline, moet de Olympische Spelen vanwege een besmetting met corona nu laten schieten. Kendricks was samen met de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis de favoriet voor het goud. Hij won vijf jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro brons. Het goud was toen voor de Braziliaan Thiago Braz da Silva.



Het is onduidelijk of Australië vanaf vrijdag, als het olympische atletiekprogramma begint, atleten individueel uit quarantaine haalt.