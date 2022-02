Column Thijs Zonneveld | De Nederlandse sportvrouwen presteren beter, maar toch mogen vooral mannen een mening geven

Cohesie ver te zoeken bij ploegenach­ter­vol­ging: ‘Denk dat we alle drie de smoor in hebben’

Een grote achterstand op Japan, geen cohesie op het ijs - het ploegenachtervolging-trio Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten is door, maar de zwaar tegenvallende kwartfinale gaf niet veel vertrouwen voor een goede afloop. ,,Ik denk dat we er alle drie de smoor in hebben.”

12 februari