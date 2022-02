Column Lisette van der Geest | Patrick Roest mag harder op tafel slaan nu in het schaatsen de vacature boegbeeld vrijkomt

Het is maart 2019 en Patrick Roest staat in Calgary. Hij is halverwege de WK allround, een dag later zal hij zijn tweede wereldtitel winnen en assistent-trainer Sicco Janmaat roept: ‘Eten Roestie’. ‘Roestie’ is op dat moment 23 en de grootste belofte voor de toekomst van het schaatsen. Met zijn benen, welteverstaan. Niet met zijn uitspraken.