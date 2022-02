Column Erben Wennemars | Soms voelt het alsof we in een afgesloten attractiepark zitten

Er was geen schaatsen, dus ik moest even naar buiten. Daglicht zien. Ik ben naar de snowboard-Big Air-locatie geweest, in Shougang, aan de rand van de stad. Normaal moet je dat allemaal netjes twee dagen van tevoren aanvragen, maar ik ben gewoon gegaan. Twee weken lang was ik hier niet buiten geweest. Dus dit voelde alsof ik even vrij was.