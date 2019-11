Carl Verheijen chef de mission bij Winterspelen van 2022

De aanstelling is extra speciaal omdat de 44-jarige Verheijen in de voetsporen treedt van zijn vader Ed. Hij was chef de mission in Turijn, de plaats waar Verheijen dus zijn grootste olympische successen behaalde. ,,Hij stelde zich in dienst van de sporters en had oog voor detail”, zegt Verheijen in het persbericht van de NOC*NSF. ,,Dat heb ik ook. Echt inhoudelijk hebben we er nog niet over gesproken. Maar als ik advies nodig heb, is het antwoord dichtbij.”