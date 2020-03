Canada stuurt geen ploeg naar Tokio, tenzij Spelen worden uitgesteld

Wanhopige zoektocht zwemloca­tie Van Rouwendaal: ‘Overal opgewacht door politie’

22 maart Vier weken lang trainde Sharon van Rouwendaal (26) zich op een berg in Spanje het leplazarus met als doel in april te vliegen door het water. Vorig weekend keerde de langeafstandzwemster na haar hoogtestage in Sierra Nevada terug in Frankrijk en was alles anders. ,,We mochten in Montpellier niet meer ons zwembad in”, vertelt Van Rouwendaal telefonisch.