Brons Sifan Hassan op 1500 meter, streep door unieke gouden trilogie

Sifan Hassan heeft op de Olympische Spelen in Tokio brons gepakt op de 1500 meter. De 28-jarige Nederlandse startte als topfavoriete, maar moest het goud laten aan Faith Kipyegon uit Kenia. Het zilver was voor de Britse Laura Muir.

In de finale van de 1500 meter begon Hassan nu eens niet op de voor haar gebruikelijke wijze achteraan in het veld. Ze pakte al na een halve ronde resoluut de leiding in de veronderstelling deze vervolgens niet meer af te geven. In de slotronde ontbrak het echter aan een eindsprint, waardoor Kipyegon en Muir haar nog konden passeren.

,,Ik heb de race snel gemaakt, maar kan er niks aan doen. Ik heb zoveel kilometers al in mijn benen. Dat voelde ik wel”, zei ze na haar race bij de NOS. De Nederlandse atlete had last van de wind die door het stadion joeg, zei ze. ,,Dat maakte het echt heel moeilijk, ik had gewoon niet de kracht. Ik ga nu rusten, want ik ben supermoe. De 5000 meter heeft mij wel moe gemaakt. Morgen is de finale van de 10.000 meter. We zullen zien. Ik ben toch blij met deze bronzen medaille.”

Volledig scherm Sifan Hassan. © ROBIN UTRECHT

Olympisch record

De winnende tijd van Kipyegon in 3.53,11 betekende een nieuw olympisch record op de 1500 meter. De Keniaanse had op de streep bijna anderhalve seconde voorsprong op Muir, die een nieuw nationaal record liep. Hassan finishte uiteindelijk in 3.55,86 en bleef daarmee zo'n vier tellen boven haar persoonlijke toptijd.



Hassan mikte in Tokio op een unieke gouden trilogie, maar dat gaat nu niet meer lukken. Maandag veroverde ze de olympische titel op de 5000 meter en vandaag voegde ze daar brons aan toe. Morgen heeft Hassan een nieuwe kans op goud, als om 12.45 uur Nederlandse tijd de finale van de 10.000 meter op het programma staat.

Volledig scherm Faith Kipyegon. © AFP

Volledig scherm Sifan Hassan. © REUTERS

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma van het olympisch atletiektoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.