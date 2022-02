Bondscoach Coopmans na mislukte missie ploegenachtervolging: ‘Hier ben ik dagen ziek van’

Bondscoach Jan Coopmans had een gouden missie met de achtervolgingsploegen, maar in Peking kwam het er totaal niet uit. De vrouwen moesten het doen met een bronzen medaille, voor de mannen zat er zelfs niet meer in dan een vierde plaats. ,,Dit valt rauw op mijn dak, hier ben ik een paar dagen ziek van.”

Volgens Coopmans waren sommige schaatsers niet meer zo goed als tijdens de EK afstanden begin januari, toen Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen de titel pakte. ,,Wat we vier weken geleden hebben laten zien, konden we nu niet. Dat is jammer. We haalden ons niveau niet en dan wordt het lastig.”

De bondscoach wijst erop dat andere landen de ploegachtervolging anders benaderen dan Nederland, dat op veel verschillende nummers medaillekandidaten heeft. ,,Alle andere landen hebben niet acht medaillekandidaten voor goud. Die hebben er twee en zetten in veel gevallen alles op de ploegachtervolging. In de loop van drie seizoenen groeien zij steeds dichter naar ons toe en verslaan ons op het moment waar het eigenlijk op aankomt.”

Voor het mannenteam werden Sven Kramer en Marcel Bosker aangewezen door de selectiecommissie met het oog op deze ploegachtervolging. Coopmans verdedigde die keuze. ,,Het is zeker niet het geval dat door aanwijsplekken voor de ploegachtervolging ergens een medaillekans op een individuele afstand verloren gegaan is”, vond hij. Schaatsers Tijmen Snel en Dai Dai N’tab raakten door de aanwijsplekken een ticket voor de Spelen kwijt.

Coopmans wil verder

Dat de Nederlandse schaatsers over verschillende merkenteams verspreid zijn, maakt het lastig om consequent samen te trainen op de ploegenachtervolging. Al heeft het volgens Coopmans weinig zin om daar moeilijk over te doen. ,,Dat gaat niet veranderen. En het landschap van de merkenteams legt ons natuurlijk ook geen windeieren, want we pakken individueel heel veel medailles.”

,,Maar we moeten ons beraden over de teamonderdelen. In hoeverre we die een net zo belangrijke plek toedichten als we bij de individuele afstanden doen.” Coopmans overweegt niet om zelf een stap opzij te zetten. ,,Ik wil wel door, mits er een speelveld is waarin we allemaal goed kunnen werken.”

