Bondscoach Canadese ijshockeyers mist Spelen na harde val op ijs

,,Claude was buitengewoon enthousiast en vereerd om deel uit te maken van het Canadese team op de Olympische Spelen. We zijn allemaal teleurgesteld dat hij ons in Peking niet langer zal kunnen leiden”, aldus algemeen directeur Shane Doan.

Assistent-coach Jeremy Colliton neemt de plek in van Julien. ,,We hebben een zeer hechte en ervaren coachingstaf, die veel kennis heeft opgedaan van Claude in de korte tijd dat we samenwerkten. We zullen elkaar blijven steunen en houden hetzelfde doel voor ogen, namelijk het winnen van olympisch goud”, sprak hij.