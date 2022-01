Bobsleeër De Bruin mag toch met viermansslee naar Peking

De Bruin en zijn drie remmers voldeden in de viermansbob wel aan de internationale eisen, maar niet aan de scherpere limieten van de sportkoepel. Toch meent technisch directeur Maurits Hendriks dat de piloot uit Noord-Holland deelname aan het olympisch toernooi heeft verdiend, omdat De Bruin vanwege de coronabeperkingen zich de afgelopen twee jaar niet optimaal heeft kunnen voorbereiden.

,,We hebben na de uitgebreide argumentatie van de Bob en Sleebond besloten de viermansbob naar Peking 2022 uit te zenden,” aldus Hendriks. ,,Het is duidelijk dat deze ploeg de afgelopen twee jaren enorme beperkingen heeft gekend in het trainings- en wedstrijdprogramma. Covid heeft hen dusdanig dwars gezeten op het personele en het technische vlak dat zij nauwelijks in staat zijn geweest zich te laten zien in ideale omstandigheden. We zien de potentie van deze sporters en willen hen gezien de uitzonderlijke situatie van de afgelopen twee winters de kans geven in Beijing te sleeën. Ik ben blij dat ik Ivo kon bellen met het goede nieuws, ze hebben er alles aan gedaan.”

De Bruin reageerde uiteraard verheugd. ,,Veel mooier dan dit wordt het niet. Dit is een mooie beloning voor al het harde werk van de jongens. Ook al zat het tegen met corona, we hebben altijd doorgezet en met de kop omhoog gestreden voor wat we waard waren. We hebben het net ook aan het team kunnen laten weten en ik kan je vertellen: dat was een groot tranendal van blijdschap. Daar kwam alles er even uit.”

Voorzitter Wim Noorman van de BSBN was al net zo blij. “Zondagmiddag overheerste teleurstelling in Sankt Moritz. Op dat moment leek de deur dicht naar China, maar onze technisch directeur Vincent Kortbeek en ik hebben ons niet direct gewonnen gegeven en we zijn samen in de pen geklommen. Dat past bij de sport en bij het team: niet opgeven.”

De viermansbob komt bij de Spelen in Peking op 19 en 20 februari in actie.