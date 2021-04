Blaak eerste keeper op Spelen, pijnlijk nieuws voor Baart en Van der Ven

,,We beschikten de laatste jaren over drie keepers die elkaar niet veel ontlopen en hebben besloten dat Blaak als eerste keeper naar Tokio zal afreizen”, aldus Caldas. ,,Visser heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen periode. Op basis daarvan hebben we besloten hem als tweede keeper aan te wijzen.”

De bondscoach liet verder weten dat Sander Baart, Teun Beins (beiden Oranje-Rood), Sam van der Ven (HGC) en Floris Wortelboer (Bloemendaal) niet langer deel uitmaken van de selectie. Caldas heeft zijn trainingsgroep teruggebracht naar 21 spelers. Die groep werkt nu toe naar het EK in juni in Amsterdam en vervolgens de Spelen in Tokio.

Volledig scherm Sander Baart van Oranje-Rood zit niet bij de selectie van bondscoach Max Caldas. © Frank Laracker / DCI Media

De 32-jarige Baart, die 193 interlands speelde, ziet de Spelen dus aan zich voorbijgaan. Caldas: ,,Baart is een goede speler die het Nederlands Elftal de afgelopen jaren veel gebracht heeft. Een speler ook waarop we altijd een beroep konden doen. Maar een aantal jonge jongens heeft zich dermate goed en snel ontwikkeld dat we niet om hen heen kunnen.”

Wortelboer liep vorige maand in de Pro League tegen Duitsland een schouderblessure op. ,,Eerst links en onlangs rechts schoot zijn schouder uit de kom. Hij is nu aan het revalideren. Richting de Olympische Spelen, waar we met een kleine selectie en onder pittige omstandigheden moeten spelen, kunnen we het risico van een eventueel nieuwe schouderblessure bij Floris niet nemen en hebben we moeten besluiten hem niet te selecteren”, aldus de bondscoach..