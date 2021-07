Bertens opent ‘afscheidstoernooi’ in Tokio tegen Vondrousova

Bertens, de nummer 21 van de wereld, nam het in haar carrière pas één keer op tegen Vondrousova. Bij de US Open in 2018 was de nummer 41 van de wereld in drie sets te sterk in de derde ronde, met door twee gewonnen tiebreaks: 7-6 (4), 2-6, 7-6 (1).

In Tokio doet Bertens ook mee in het dubbelspel. Ze vormt een koppel met specialiste Demi Schuurs. Met de Limburgse neemt het als derde geplaatste duo het in de eerste ronde op tegen de Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic.



In het mannentoernooi lootte het achtste geplaatste tweetal Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer in de eerste ronde het Belgische koppel Joran Vliegen/Sander Gille. In het enkelspel doen geen Nederlanders mee. De loting voor het gemengd dubbelspel wordt pas later bekendgemaakt.



Het olympisch tennistoernooi begint zaterdag. In het mannenenkelspel is Novak Djokovic als eerste geplaatst, bij de vrouwen Ashleigh Barty. Djokovic speelt in de eerste ronde tegen Hugo Dellien uit Bolivia, Barty stuit op de Spaanse Sara Sorribes Tormo.