Battle of the coaches: Jumbo nog op nul bij strijd tussen de merkenteams

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



Misschien komt er vrijdag verandering in, met Thomas Krol of Kai Verbij op de 1000 meter, maar voorlopig is het wennen. Jac Orie, succescoach van beroep, staat in Peking nog op nul gouden medailles. En dat terwijl hij vanaf zijn eerste Winterspelen, Salt Lake City in 2002, altijd minstens één keer goud won.



In totaal haalde hij met acht verschillende schaatsers olympisch goud. Meer dan eens was de dominantie van het grootste schaatsteam ter wereld op WK’s en Spelen zo groot dat de aandacht automatisch ook naar Orie ging. Maar nu zijn het twee andere Nederlandse teams die vooralsnog als hofleverancier voor goud gelden: Zaanlander van Jillert Anema, met Irene Schouten, en Reggeborgh van Gerard van Velde, met Ireen Wüst en Kjeld Nuis.