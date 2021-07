Barty bij eerste olympische deelname direct uitgeschakeld, Murray verdedigt titel niet

Murray verdedigt titel in enkelspel niet

Andy Murray zal zijn titel in het enkelspel bij de Olympische Spelen in Tokio niet verdedigen. De Britse tennisser won goud bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro en in 2012 in Londen. Maar Murray heeft last van een spierblessure en zal zich in Japan concentreren op het dubbelspel aan de zijde van Joe Salisbury. Ze wonnen zaterdag hun partij in de eerste ronde.