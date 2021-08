Baanrenners flikken het weer: Lavreysen en Hoogland gaan goud en zilver verdelen

Hoogland rekende in zijn halve eindstrijd af met Denis Dmitrjev. In de eerste heat gebeurde dat met een fraaie inhaalmanoeuvre buitenom in de laatste bocht. De tweede heat was spannender, want toen kwam Hoogland zij aan zij met de ervaren Rus het laatste rechte eind op. De 28-jarige Nijverdaller drukte zijn voorwiel net wat eerder over de meet.



Ook Lavreysen had in de halve finale geen beslissende heat nodig om zijn Britse opponent Jack Carlin te verslaan. De 24-jarige sprinter uit Luyksgestel hanteerde in de Izu Velodrome hetzelfde patroon als Hoogland: oppermachtig in de eerste heat, gevolgd door een minimale zege om het ticket naar de finale te veilig te stellen. In de voorgaande knock-outrondes kenden Hoogland en Lavreysen eveneens geen problemen.