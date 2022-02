Aflossingsploeg dolblij met eerste olympische finale: ‘We waren al twee maanden zenuwachtig’

Maar de spanning verdween al snel in de eerste halve finale. Italië, een concurrent voor Nederland, viel vrij vroeg in de wedstrijd. Het Nederlandse kwartet hoefde geen al te grote inspanning meer te leveren. China bleef in het kielzog, maar Polen kon het tempo niet bijbenen. Een tweede plek zou voldoende zijn voor de eerste olympische finale ooit. ,,Je wordt wel iets voorzichtiger, want je kunt zomaar vallen", zei Yara van Kerkhof. ,,We hebben ons aan het plan gehouden, want daar zijn we goed in.”



Als snelste kwam Nederland over de streep. Desondanks was de opluchting groot. Schulting: ,,Dat je de finale haalt, zorgt wel voor een ontlading. Hier zijn we zo ontzettend blij mee. We waren nogal gespannen en nu hebben we vooral heel veel zin in zondag. Ons vertrouwen is groot.”