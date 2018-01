Zwangere premier

De premier van Nieuw-Zeeland is zwanger. Jacinda Ardern, krijgt in juni haar eerste kind. Een opzienbarend nieuwsfeitje, want het is pas de tweede keer dat een zittende premier tijdelijk haar werkzaamheden moet neerleggen omdat ze zwanger is. Zodra het kind geboren is, zal haar man - nu nog presentator van een visprogramma - de zorg op zich nemen.

Mijn feministische hart én mijn thans rijkgevulde baarmoeder, maakten bij dit nieuws allebei een sprongetje. Je werkende leven hoeft niet voorbij te zijn zodra er een kind komt. Als vader en moeder goede afspraken maken, kan er hartstikke veel.

Maar de moed zonk me in de schoenen toen ik hoorde hoe Ardern haar zwangerschapsverlof heeft geregeld. Ze werkt door tot de bevalling, en neemt daarna zes weken pauze. In die zes weken neemt de vicepremier haar taken waar. 'Ik zal ervoor zorgen dat ik in die zes weken altijd te bereiken ben en beschikbaar zal zijn als dat nodig is', zo beloofde Ardern.

Altijd bereikbaar. Ik hoop maar dat ze daar strenge afspraken over maakt met haar kabinet. Dat ze een speciale telefoon krijgt die alleen maar gebeld mag worden in het geval van een atoombom, een natuurramp of een terroristische aanslag. Dat ze haar niet uit het kraambed bellen voor een wetswijziging over het kanobeleid op de Whanganui rivier of wanneer de ene minister even wil roddelen over de andere minister. Zit je daar, met een kolfapparaat aan je borsten terwijl je die nacht drie uur hebt geslapen, belt de minister van landbouw om even met je te sparren over de sparrenpopulatie.

Sommige pas bevallen vrouwen kunnen dat. Ik bewonder hen. Ik kon zes weken na de bevalling net het alfabet in de goede volgorde zetten.