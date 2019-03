Vruchtbaar

COLUMN NYNKE DE JONGVruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande vrouwen of voor lesbische stellen met een kinderwens worden, als het aan minister Bruins ligt, niet meer vergoed. Ze worden nu nog geschaard onder het kopje 'medisch zwanger raken', maar het ontbreken van een man is niet medisch, dat is je eigen probleem.