Gisteren stond er in deze krant een artikel dat onze ongelooflijke medaillespiegel probeerde te verklaren. ‘Waarom zijn we zo goed?’, luidde de kop. We hebben veel ijsbanen, enthousiaste jeugd, de technische kennis. We hebben sponsors en veel media-aandacht voor het schaatsen. Maar onderschat onze ouders niet. Dit is het land van de kantinevrijwilligers en de breng- en haalschema’s. Achter elke succesvolle sporter staan ouders die jarenlang hun vrije tijd hebben opgeofferd aan het talent van hun kind.

Het fanatisme van het kind is niet zelden het fanatisme van de ouders. In sommige gevallen levert dat heel irritante opvoeders op, die langs de lijn de scheids uitschelden, of al vloggend achter hun kroost aanlopen, om alvast beelden te schieten voor de overwinningsdocumentaire die er over tien jaar van hun kind moet worden gemaakt. Maar het gros van die ouders zijn gewoon vaders en moeders die op hun vrije zaterdag en zondag langs de ijsbaan of het hockeyveld staan. Een plastic bekertje kantinekoffie in de hand. Die ouders hadden op zo’n weekenddag van alles kunnen ondernemen. Er is altijd wel een dakgoot die moet worden ontbladerd, er is altijd wel een tante die haar verjaardag viert. Maar zij rijden hun kind naar een sportwedstrijd, omdat ze zien dat hij of zij daar werkelijk gelukkig van wordt. Zonder die ouders ben je als sportnatie helemaal niks.



Ik plaatste dinsdag na de 1500 een tweet over die prachtige zilveren medaille: ‘Ben inmiddels ook ontzettend fan van de moeder van Patrick Roest’. Met daarbij de gezellige hashtag #demoedervanpatrickroest. En wie likete die tweet? Patrick Roest.



Bedankt, vader en moeder Roest. Namens uw zoon, en namens het gehele volk.