column Dijkhoff

3 november Het kabinet is nog maar een paar dagen onderweg, maar we weten nu al wie de grote winnaar van Rutte III gaat worden: Klaas Dijkhoff. Het debat over de regeringsverklaring is een mooi moment om te laten zien wat je in huis hebt. De regering mag eindelijk de zwaarbevochten kabinetsplannen verdedigen, de oppositie mag eindelijk vrij schieten op het volgens hen walgelijke nieuwe beleid. Dit is de kans om te laten zien waar je staat als partij.