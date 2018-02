Social media

Zwangere premier

22 januari De premier van Nieuw-Zeeland is zwanger. Jacinda Ardern, krijgt in juni haar eerste kind. Een opzienbarend nieuwsfeitje, want het is pas de tweede keer dat een zittende premier tijdelijk haar werkzaamheden moet neerleggen omdat ze zwanger is. Zodra het kind geboren is, zal haar man - nu nog presentator van een visprogramma - de zorg op zich nemen.