Goud Kramer is als koekje bij de koffie

Nynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Misschien kwam het doordat we ondertussen zaten te ontbijten. Omdat er drie baby’s mee waren, waar onze aandacht naar uit ging. En we waren met acht vriendinnen die elkaar niet elke dag zien. Er moest dus ook gewoon bijgekletst worden.

‘Heeft ‘ie gewonnen?’ zei er eentje. De drie die het nog wel in de gaten hielden, knikten instemmend. De rest zei ‘oh mooi zeg’ en smeerde nog een croissantje.

Het zal Sven Kramer verder worst wezen. Voor hem is elke medaille er weer een. Eentje waar hij weer snoeihard voor heeft getraind, en alles voor opzij heeft gezet. Maar wij zijn verwend door zijn succes. We gaan ervan uit, helemaal op de 5000 meter.

Een gouden plak van Sven Kramer is als een koekje bij de koffie. Je waardeert het, maar je staat niet juichend in de keuken omdat je er weer eentje mag. Je waardeert het omdat het een zekerheidje is. Zoals collega Thijs Zonneveld zei: ‘Water is nat. IJs is koud. Na dinsdag komt woensdag. En Sven Kramer wint de vijf kilometer als het ergens om gaat.’

Maar ik wil het zo graag meer waarderen. Omdat Sven Kramer een sporter is waar we over dertig jaar met extreme bewondering over praten. Omdat we dan tegen elkaar zullen zeggen: zo’n sportman is een unicum. Zo eentje komt er eens in de tien jaar voorbij, als je mazzel hebt. Dan kijken we kwijlend naar een aflevering Andere Tijden Sport over Sven De Grote, memoreren we die ene foute wissel, maar zullen we vooral deemoedig het hoofd buigen voor de prestaties van zo’n grote schaatser.

Maar nu zeggen we ‘oh mooi zeg’, en springen we pas op van de ontbijttafel wanneer Sven een zwanger-gebaar maakt naar zijn vriendin Naomi van As. Het ‘is ze zwanger?’ klinkt harder en enthousiaster dan de reactie op de gouden plak.