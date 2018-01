Dokter Frits

columnFrits Krijnen zoekt een opvolger. Hij is huisarts in het Friese Balk, maar niemand wil hem opvolgen. Dat ligt niet aan Frits zijn inzet, want hij flyert zich suf op huisartsencongressen, zijn dochter deed een oproep op Facebook, zijn verhaal haalde al vele kranten, en werd vrijdagavond op EenVandaag nogmaals verteld.

De opbrengst tot nu toe: nul gegadigden.



Frits wil wel met pensioen, maar niemand wil zijn baan. En daar hebben meer huisartsen in de regio mee te maken. De nieuwe lichting Fritsen blijft hangen in de stad waar ze zijn opgeleid. Het zijn veelal vrouwen, die een hoogopgeleide partner hebben, en die partners willen vaak óók een leuke baan. En die banen zijn nu eenmaal dunner gezaaid in de regio dan in de Randstad.



Misschien wil de dokter wel, maar wil zijn of haar partner niet.



Kun je dat de nieuwe Fritsen kwalijk nemen? Nee natuurlijk niet. Het beroep verandert. Ik kan me voorstellen dat je als pas afgestudeerd huisarts ook niet meteen zin hebt om een praktijk over te nemen, met alle ondernemers-rompslomp die daarbij komt kijken. Een paar jaar her en der waarnemen, ook om te kijken wat voor praktijk er uiteindelijk bij jou past, klinkt ook aangenaam.

De huisartsen in Zeeland en Drenthe zetten al wervende filmpjes in elkaar, om maar te laten zien hoe fantastisch het wonen en werken het is in Goes of Assen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dappere pogingen die eigenlijk nergens op slaan. Want welke huisarts denkt er na zo’n filmpje nou: he ja, verrek, Klazienaveen, dat ik dáár nog niet aan gedacht had! En laat vervolgens alles uit handen vallen om daar aan de slag te gaan?