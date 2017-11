De Zwarte Piet-discussie blijft voorlopig uit

column Murw

23 oktober We waren op huwelijksreis. Onze dochter van anderhalf was ook mee. We vulden onze dagen met het Portugese strand, het eten van sardines en het bekijken van pittoreske stadjes, waar de Algarve er veel van heeft. Zo nu en dan slingerden we het internet op onze telefoons aan, vooral om te kijken of we al een nieuw kabinet hadden, en zo ja, wie onze ministers en staatssecretarissen zouden worden. Het nieuws over Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken klikten we snel weg. Die realiteit konden we nog niet aan, midden in onze wittebroodswekenbubbel.