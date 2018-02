Het geeft geen garanties voor de toekomst, het geeft slechts een indicatie, maar dat maakt niet uit. De weerpluim doet in slappe winters ons hart kloppen, vol verwachting. Helemaal in deze dagen, waarin de beeldbuis wordt bevolkt door succesvol schaatsende medelanders.



Zouden we ook weer mogen? En dan op natuurijs? De weerpluim voor volgende week geeft min tien aan! Min tien zou toch genoeg moeten zijn voor ijs in Ankeveen of Noordlaren? Ik ben er zo aan toe.



Omdat natuurijs dé reden is om alles uit je handen te laten vallen. We hebben niet voor niets het begrip ‘ijsvrij’. Iets wat lastig uit te leggen is aan mensen die niet in Nederland wonen. ‘So you can take the day off when there is ice on the canals?’ ‘Yes! That’s exactly what it is!’