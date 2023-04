Zoveel oranje auto's zijn er op Noord-Beveland

Zeven jongeren krijgen jeugddeten­tie en taakstraf­fen voor golf van geweld op Schou­wen-Duiveland

De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag jeugddetentie opgelegd aan vijf jongeren, die in de zomer van 2021 huishielden op Schouwen-Duiveland. Twee anderen kregen alleen een taakstraf. ,,Ze hebben gezorgd voor gevoelens van onveiligheid. Dat nemen we de verdachten erg kwalijk’’, zei de rechter.