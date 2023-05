Wissenkerkenaar probeert huisvesting arbeidmigranten in dorp tegen te houden; ‘vechten tegen de bierkaai’

UPDATE Volgend hoogtepunt voor Dano Lourens: Middelbur­ger debuteert in de eredivisie voor Sparta

Dano Lourens maakt grote stappen bij Sparta Rotterdam. De 19-jarige aanvallende middenvelder werd opgenomen in de eerste selectie van de eredivisieclub voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen FC Volendam. Lourens begon op de bank, maar viel in blessuretijd in. De wedstrijd ging met 2-1 verloren.