Vrijwilliger dierenweitje Kortgene levert jonge vandaal af aan politie: ‘Eentje had een honkbalknuppel’

dag huis! Remon verbouwde oude brandweer­ka­zer­ne tot woning, maar vertrekt nu: ‘Dit is veel te groot voor ons’

Remon Berk kocht in 2008 de voormalige brandweerkazerne aan de Kerkstraat in Kats. Het pand was destijds in zo’n slechte staat dat het nauwelijks de naam schuur verdiende. Remon werkte jaar in, jaar uit aan zijn project en stukje bij beetje werd het oude pand een ruime woning met twee inpandige garages, vier slaapkamers én een riante badkamer.