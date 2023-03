Veelgeprezen chef Chris van De Houtzaagwerf begint nieuwe horecazaak in Kortgene met twee vrienden

Voor de laatste huurders van Duinrand blijft alleen de rust nog over om van te genieten; ‘Het voelt een beetje als pesterij’

De rugstreeppad is de gesel van bouwers. Maar in dit geval heeft de eigenaar van camping Duinrand het kleine diertje in de duinen van Haamstede omarmd als bondgenoot tegen het laatste plukje vaste gasten.