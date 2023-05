Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Noord-Beveland

mijn foto MIJN FOTO | Deze Cadillac uit 1959 is een echte blikvanger in Goes

,,Tijdens de oldtimerrit in Goes waren veel auto’s te zien maar deze blauwe Cadillac Coupe de Ville uit 1959 was wel één van de (letterlijke) uitblinkers. Of eigenlijk is blikvanger een beter woord!” Aldus Vivian Kramer.