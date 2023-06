Vandaag helder weer op Noord-Beveland

liveblog Roze Zaterdag groot succes in stampvol Goes

Twee jaar nadat Goes de Roze Zaterdag kreeg toegewezen, was het vandaag eindelijk zover. Naar verwachting kwamen meer dan 15.000 mensen naar de stad om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Op de Grote Markt traden bekende artiesten als Frenna, Gerard Joling en Johnny Logan op, maar ook elders in de binnenstad waren veel activiteiten. Lees alles over deze dag terug in ons blog.