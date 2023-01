Vaart straks een Romeins vrachtschip – gebouwd in Zeeland – naar Londen?

Wij, dat zijn Dimp Nelemans en Ludo van Well. Zij runt GalleryMaritime; hij ontwerpt schepen, maar is ook beeldend kunstenaar. Het duo stond aan de wieg van een half zo grote kopie van een Romeinse vrachtvaarder, naast de Nehalenniatempel. In 2021 hing gedeputeerde Harry van der Maas de Zeeuwse vlag in top op het achtersteven.

Volledig scherm Aan Dimp Nelemans zal het niet liggen. In 2025 vaart een Romeins vrachtschip naar Londen. Op de achtergrond de Caudicaria op half ware grootte. Het schip werd volledig gebouwd door vrijwilligers. © Johan van der Heijden

Een schip op ware grootte, dat straks écht moet gaan varen tussen Colijnsplaat en Londen, kon natuurlijk niet uitblijven. Nelemans en Van Well gaven lezingen en voordrachten over de relatie tussen Zeeland, het Romeinse vrachtschip en Engeland. En elke keer weer kwam de vraag: wanneer komt er een écht varend schip? ,,Op een gegeven moment zei ik: u bent de honderdste, het is nu genoeg. Op dat moment bedacht ik het plan om een schip op ware grootte te bouwen, naar de overkant te varen met zout en mosselen, net zoals de Romeinen tweeduizend jaar geleden deden. Want ook nu nog leven veel gezinnen en ondernemers in Zeeland van mosselen én van zout.”

Uitvoering

Een plan bedenken op een achternamiddag is makkelijk, maar er uitvoering aan geven kost aanzienlijk meer tijd. Nelemans en Van Well hebben hun plan al in de week gelegd bij Provinciale Staten. ,,Niemand was tegen. Integendeel, er waren mensen vóór.” Het duo vindt dat de provincie over de brug moet komen met een financiële bijdrage. ,,Want het gaat om de Zééuwse geschiedenis, niet onze geschiedenis. En daarvoor is de provincie Zeeland verantwoordelijk, vinden wij. Iedereen vindt het schip dat in Colijnsplaat ligt fantastisch, maar het is nu nog een lokale curiositeit en dat is niet de bedoeling.”

Quote Het schip dat nu in Colijns­plaat ligt, is een lokale curiosi­teit Dimp Neelemans, Voorzitter Stichting Caudicaria

Het enige dat Nelemans en Van Well aan de provincie vragen is een startkapitaal om het casco van de boot door een professionele botenbouwer te laten bouwen. Het idee is om vlas en hout te gebruiken om de nieuwe Caudicaria te realiseren. Nelemans: ,,Van Well heeft onderzoek gedaan naar bouwen met vlas en het is sterk, sterker dan staal. Het wordt een duurzaam schip, want het is niet de bedoeling dat diegene die de boot straks overneemt de hele tijd met een kwastje zit te schilderen om het schip in stand te houden.”

Het mes van het nieuwe project snijdt niet aan twee kanten, maar heeft nog veel meer voordelen. Nelemans somt op: educatie, een documentaire die vertoond moet worden tijdens Film by the Sea, vergaren van kennis over de Romeinse tijd, lezingen, open dagen tijdens de bouw van het schip, een stripboek en natuurlijk de bouw zelf.

Je moet niet vragen wat het kost, maar wat het oplevert

Twaalf meter lang en 4,80 meter breed zijn de afmetingen als het schip straks te water wordt gelaten. Wat het gaat kosten? ,,Dat is een typisch Nederlandse vraag. Je moet vragen: wat levert het op? Elke investering die in dit schip wordt gedaan, blijft in Zeeland. Voor het schip dat hier op half ware grootte ligt, hebben we 55.781 euro bij elkaar gekregen, zonder dat de gemeente er enige cent in heeft gestoken. Wij doen alles voor niks. We hebben inmiddels wat offertes opgevraagd, want we willen het liefst een Zeeuwse bouwer.”

Volledig scherm Aan de Visserijweg in Colijnsplaat ligt sinds 2021 een replica van een Romeins vrachtschip. Niet op ware grootte, want in het echt was de vrachtvaarder twee keer zo lang. Op de achtergrond een tempel, gewijd aan Nehalennia een beschermgodin voor zeelui. © Johan van der Heijden

Nelemans wil over de kosten alleen kwijt dat het ‘vele malen meer’ kost dan het schip dat sinds 2021 aan de Visserijweg valt te bewonderen. ,,Want dit schip moet gaan varen. Alles is al geregeld. Wij hebben vrijwilligers die gaan afbouwen, wij hebben studenten die onderzoek gaan doen. Wij nemen een logboekschrijver mee die alles gaat schrijven over de mariene geschiedenis: hoe zeilt zo’n schip, wat ervaar je? Kan je recht naar de overkant varen of moet je via een omweg, want er is natuurlijk een veel drukkere vaarweg gekomen. We hebben zelfs al iemand die het schip wil overnemen. Daarom praat ik ook niet over geld. Dat is iets tussen ons en de schipper die het straks overneemt.” En als het schip is overgedragen, dan moet het in de monding van de Oosterschelde, dat straks deel uitmaakt van een groot Geopark, blijven varen om het verhaal van de Romeinse geschiedenis blijvend te vertellen.

Als de nieuwe Caudicaria met zout en mosselen naar Londen vaart, is het niet de bedoeling dat het leeg terug vaart. Nelemans: ,,In Londen liggen tienduizend Romeinse artefacten. Die zijn boven water gekomen bij de bouw van de Londense metro. Ik heb inmiddels een uitnodiging op zak van het Londens museum van archeologie om eens te komen praten wat de relatie is tussen Zeeland en de Romeinen daar.”

Veel meer dan een droom

Dat het schip er komt, daarvan is Nelemans rotsvast overtuigd. ,,Wij zijn geen mensen die ergens jaren over doen, want dan weet niemand meer waarom het gaat. We moeten alleen de provincie nog overtuigen en tegen ze zeggen: doe mee, want je hebt nergens zulke gekken als wij. Je zult ook geen tweede duo vinden die dit doet. Het is veel meer dan een droom. Aan ons zal het niet liggen. Maar we hebben wel alle steun nodig, want zo’n project realiseren gaat niet van een leien dakje.”

Gedeputeerde Harry van der Maas noemt het initiatief ambitieus. ,,Mooi dat vrijwilligers nu weer een plan hebben ontwikkeld dat – wil je het goed doen – heel ambitieus is. Je hebt het wel over een schip dat goed gebouwd moet worden om veilig de Noordzee te kunnen oversteken.” De gedeputeerde heeft een projectplan gekregen van de stichting (,,een praatstuk”) met een globale financiële onderbouwing. Hij zegt dat de provincie op dit moment in de begroting voor cultuur geen budget heeft voor een nieuw project. ,,Maar wat niet is, kan nog komen. Bovendien, we zitten aan het einde van deze collegeperiode en wij kunnen nu niet zelf het besluit nemen om er wat mee te doen.” De brief van de Stichting Caudicaria staat op de agenda van de Statencommissie Economie. ,,Ik ben heel benieuwd wat Provinciale Staten ervan vinden.”