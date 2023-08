Twintigste editie Colijnsplaatse dagen komt er aan

Kaaskenswa­ter in Zierikzee stinkt naar rotte eieren (als het water wordt rondge­pompt)

Het zegt nog niets over hoe nu verder, maar de uitslag liegt er niet om. Het rondpompen van het oppervlaktewater van Kaaskenswater in Zierikzee stinkt. Dat blijkt uit een proef die in mei is uitgevoerd. Omwonenden, medewerkers en voorbijgangers roken rotte eieren.