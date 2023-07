Supermarktmanager Kamperland prijst dorpsgenoten die gewapende overvaller overmeesterden

Koor Con Spirito viert na bijna fatale nekslag het 75-jarig bestaan

De naam is veelzeggend: ‘Con Spirito’, een Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een muziekstuk met geestdrift moet worden uitgevoerd. Dat is ook het streven van het gelijknamige koor, dat nog steeds verbonden is met de Thomaskerk in Zierikzee, maar dat zijn grenzen flink heeft opgerekt en het 75-jarig bestaan gaat vieren.