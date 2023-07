Stralend zonnig weer op Noord-Beveland vandaag

Minister trekt 45 miljoen uit voor hogescho­len in krimpregio’s, ook HZ profiteert mee

Minister Dijkgraaf (Onderwijs) trekt 45 miljoen euro uit voor hbo-opleidingen in regio’s die te maken hebben met krimp. Dat geld moet voorkomen dat deze hogescholen door dalende studentenaantallen besluiten opleidingen af te bouwen. Fontys Hogeschool is de grootste begunstigde, met een bijdrage van bijna 8,5 miljoen euro, ook de HZ University of Applied Sciences profiteert mee.