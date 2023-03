Rechter tikt Noord-Beveland op de vingers: Twee inwoners ten onrechte uitgeschreven

Geen yoga, maar tikva: Angela leert mensen ontspannen en stretchen met de bijbel als bron

Vanuit haar geloof is yoga een no-go voor Angela Dekker uit Burgh-Haamstede. Tikva doet misschien aan yoga denken, maar is iets heel anders. Deze bewegingsvorm baseert zich op God en de bijbel. Het in Zweden ontwikkelde tikva spreidt zich uit over Nederland. Er zijn nu 24 instructeurs actief. Dekker zet tikva als eerste in Zeeland op de kaart.