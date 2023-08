Oudere man ernstig gewond bij wegbranden onkruid in Kamperland

Derde Divisie Debutant Kloetinge brandt van verlangen en ambitie: ‘De rek is er nog niet uit’

Niet verder springen dan de polsstok lang is. Dat zullen ze bij Kloetinge komend voetbalseizoen heus niet doen. Toch wordt ook bij het debuut in de derde divisie de lat weer hoog gelegd. ,,We willen niet zomaar meedraaien’’, zegt trainer Jurriaan van Poelje, ,,we willen goed meedraaien.’’